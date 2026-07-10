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10 июля 2026, 11:50

В больнице умер 28-летний работник АЗС, раненный во время атаки РФ на Сумы

10 июля 2026, 11:50
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Фото: Сумская ОВА
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В больнице во Львовской области умер 28-летний житель Сум, который получил тяжелые ранения в результате российской атаки на автозаправочную станцию 3 июля

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Мужчина работал на АЗС, по которой российские войска нанесли повторный удар беспилотником. После атаки на территории станции вспыхнул масштабный пожар, а работники получили тяжелые ожоги.

Почти неделю врачи боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось – полученные травмы оказались слишком тяжелыми.

Григоров добавил, что это уже вторая жертва российского удара по автозаправочной станции в тот день.

Как известно, в последние месяцы российские войска сосредоточили свои удары по Украине, в частности на поражении заправок в прифронтовых регионах.

Напомним, с ночи 3 июля российские войска атаковали четыре автозаправочные станции в Сумской области.

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