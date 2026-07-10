Фото: Telegram/Сырский

Об этом он написал в телеграмм-канале, передает RegioNews.

По его словам, командиры должны находить возможности для проведения ротаций военных по меньшей мере один раз в 60 дней.

"Это вопрос жизни и здоровья наших воинов, их боеспособности и справедливого отношения к людям", – отметил Сырский.

В то же время Главнокомандующий сообщил, что по итогам первого полугодия 2026 года количество уголовных правонарушений в войсках уменьшилось на 12%.

Напомним, в конце апреля Сырский подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой. Согласно ему, командиры должны обеспечить пребывание военнослужащих на позициях до двух месяцев с последующей обязательной заменой.

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