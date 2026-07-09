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09 липня 2026, 16:40

Тищенко вніс заставу у 10 мільйонів гривень та вийшов із СІЗО

09 липня 2026, 16:40
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Фото: РБК-Україна
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Народний депутат Микола Тищенко, якого підозрюють у вимаганні мільйона доларів за “розв’язання питання” з колцентрами, вніс 10 мільйонів гривень застави

Про це "Суспільному” повідомив його адвокат, передає RegioNews.

"За наявною у мене інформацією, заставу внесено. Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа”, — сказав адвокат.

За його словами, повний текст рішення про запобіжний захід сторона захисту отримали 8 липня.

"У нас є строк на подачу апеляції. Ще не було прийнято рішення щодо подачі чи неподачі”, — зазначив адвокат.

Нагадаємо, 3 липня ВАКС обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді тримання під вартою із заставою розміром 10 мільйонів гривень.

Прокурори САП просили Вищий антикорупційний суд взяти під варту народного депутата Миколу Тищенка з альтернативою застави у понад 19 млн грн.

Цього тижня правоохоронці повідомили про ще одну підозру народному депутату Миколі Тищенку. Йдеться про хабарі, а також легалізацію коштів та недостовірні дані в декларації.

За даними правоохоронців, народний депутат прикривався боротьбою з діяльністю "кол-центрів". Він попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів США. За ці гроші обіцяв зробити так, щоб були втручання в діяльність одних кол-центрів" в інтересах цієї особи і "не було проблем" для інших.

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