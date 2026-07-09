Бизнес за решеткой: заключенные обманули украинцев на продаже несуществующих дров

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Суд признал виновными трех участников организованной группы, находясь в исправительной колонии, обманывали людей, продавая через интернет несуществующие дрова и строительные материалы

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, организатор разработал мошенническую схему, распределил роли между сообщниками и координировал их действия. Злоумышленники размещали на популярных сайтах объявлений и в социальных сетях предложения о продаже дров и стройматериалов по привлекательным ценам.

После получения предоплаты от покупателей они прекращали связь с потерпевшими, а полученные средства распределяли между собой. Для конспирации использовались мобильные телефоны, SIM-карты и банковские счета, оформленные на посторонних лиц.

Суд признал всех трех мужчин виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой.

Организатор приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Один из подельников получил 5 лет 6 месяцев заключения также с конфискацией имущества. Еще одному участнику назначили 5 лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Напомним, что во Львове правоохранители разоблачили колл-центр. Аферисты звонили людям и обещали инвестиции.