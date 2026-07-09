ДТП в Одесской области: полиция задержала водителя грузовика, протаранившего микроавтобус
Полицейские задержали водителя грузовика, допустившего смертельное ДТП на автодороге Киев-Одесса
Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .
Предварительно установлено, что двигавшийся в направлении Одессы 55-летний водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz на подъеме остановился из-за технической неисправности транспортного средства.
В это время в заднюю часть микроавтобуса въехал грузовой автомобиль MAN под управлением 26-летнего водителя, двигавшегося в попутном направлении. От удара микроавтобус опрокинулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 15-летний пассажир микроавтобуса.
Еще 12 пассажиров, среди которых семь несовершеннолетних, были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
Оба водителя проверили на состояние опьянения - они были трезвые.
26-летний водитель грузового автомобиля следователями задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
Напомним, что сегодня утром на трассе Киев – Одесса вблизи села Одаи Ширяевской общины произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и маршрутного микроавтобуса.