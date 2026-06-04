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04 червня 2026, 08:03

$400 млн для України: Рубіо анонсував рішення щодо військової допомоги

04 червня 2026, 08:03
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Марко Рубіо. Фото: x.com/marcorubio
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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчим часом очікуються новини щодо пакета військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, який раніше був затверджений Конгресом США

Про це він сказав під час виступу перед підкомітетом Сенату, повідомляє "Українська правда" із посиланням на Reuters, передає RegioNews.

За словами Рубіо, рішення щодо коштів, які наразі затримуються на рівні Пентагону, може бути оголошене "дуже скоро".

Водночас член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон повідомив, що Палата підтримала продовження розгляду петиції щодо надання Україні військової допомоги та запровадження посилених санкцій проти Росії.

Як відомо, раніше ці кошти залишалися замороженими. Посадовці довгий час не могли пояснити причини затримки. Розблокування послідувало за гнівною критикою сенатора-республіканця Мітча Макконнела.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III під час виступу в Конгресі США наголосив на необхідності рішучої підтримки України на тлі глобальної нестабільності та зростання міжнародних загроз.

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