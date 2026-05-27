Силы беспилотных систем уничтожили ценные РЛС и комплексы "Бук" и "Витязь"
Силы беспилотных систем произвели ряд поражений по ключевым целям российской армии на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой и Запорожской областей.
Об этом сообщили СБС, передает RegioNews.
Среди пораженных вражеских военных объектов, в частности, радиолокационная станция "Небо-СВ", командно-штабная машина комплекса ЗРК "Бук-М2", тягач из состава ЗРК С-350 "Витязь", склады материально-технического обеспечения, временный пункт дислокации и логистические объекты.
Так, 1-й отдельный центр поразил РЛС "Небо-СВ" в Луганской области. Радиолокационная станция предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей и является важным элементом системы противовоздушной обороны врага.
9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадяра" уничтожил командно-штабную машину комплекса "Бук-М2" в Луганской области. Командно-штабные машины обеспечивают управление и координацию работы подразделений ПВО русских захватчиков.
Кроме того, 1-й отдельный центр поразил тягач из состава ЗРК С-350 "Витязь" в Донецкой области. Такие машины используются для транспортировки и обеспечения работы современных элементов зенитных ракетных комплексов врага.
9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадяра" поразил состав материально-технического обеспечения российской армии в Луганской области.
Также 9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадяра" поразил состав МТЗ и временный пункт дислокации россиян в Луганской области.
1-й отдельный центр во взаимодействии с 413-м полком "Рейд" поразил временный пункт дислокации армии РФ в Донецкой области.
414 бригада "Птицы Мадяра" и 412 бригада Nemesis поразили логистические цели противника в Запорожской и Донецкой областях.
Как отмечалось, операции были проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки ССС.
Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать технику врага на фронте.