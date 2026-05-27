27 мая 2026, 21:56

Силы беспилотных систем уничтожили ценные РЛС и комплексы "Бук" и "Витязь"

27 мая 2026, 21:56
Фото: Скриншот с видео
Силы беспилотных систем произвели ряд поражений по ключевым целям российской армии на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщили СБС, передает RegioNews.

Среди пораженных вражеских военных объектов, в частности, радиолокационная станция "Небо-СВ", командно-штабная машина комплекса ЗРК "Бук-М2", тягач из состава ЗРК С-350 "Витязь", склады материально-технического обеспечения, временный пункт дислокации и логистические объекты.

Так, 1-й отдельный центр поразил РЛС "Небо-СВ" в Луганской области. Радиолокационная станция предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей и является важным элементом системы противовоздушной обороны врага.

9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадяра" уничтожил командно-штабную машину комплекса "Бук-М2" в Луганской области. Командно-штабные машины обеспечивают управление и координацию работы подразделений ПВО русских захватчиков.

Кроме того, 1-й отдельный центр поразил тягач из состава ЗРК С-350 "Витязь" в Донецкой области. Такие машины используются для транспортировки и обеспечения работы современных элементов зенитных ракетных комплексов врага.

9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадяра" поразил состав материально-технического обеспечения российской армии в Луганской области.

Также 9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадяра" поразил состав МТЗ и временный пункт дислокации россиян в Луганской области.

1-й отдельный центр во взаимодействии с 413-м полком "Рейд" поразил временный пункт дислокации армии РФ в Донецкой области.

414 бригада "Птицы Мадяра" и 412 бригада Nemesis поразили логистические цели противника в Запорожской и Донецкой областях.

Как отмечалось, операции были проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки ССС.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать технику врага на фронте. Пограничники показали эффектные кадры из Брянской области РФ.

Силы беспилотных систем РЛС ВСУ Бук-М1
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
