Более 20 атак в сутки: враг массированно обстрелял четыре района Днепропетровщины

Российские военные более 20 раз атаковали Никопольский, Павлоградский Днепровский и Синельниковский районы Днепропетровской области

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

"Более 20 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками, артиллерией, авиабомбами и ракетой", - написал он.

В Никопольском районе русские били по Никополю, Покровской, Марганецкой и Мировской общинам. Повреждены частные дома и автомобили.

В Павлоградском районе под ударом был Павлоград. Повреждения получили частные дома и инфраструктура.

В Синельниковском районе враг попал по Покровской общине, в результате чего горели частные дома. Поврежденный автомобиль.

Также возник пожар в Днепровском районе.

"Повсюду обошлось без пострадавших", - уточнил Ганжа.

Напомним, что 26 мая российские войска совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, повредив сразу три объекта Группы ДТЭК.