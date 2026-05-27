27 мая 2026, 20:54

Более 20 атак в сутки: враг массированно обстрелял четыре района Днепропетровщины

Фото: Днепропетровская ОВА
Российские военные более 20 раз атаковали Никопольский, Павлоградский Днепровский и Синельниковский районы Днепропетровской области

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

"Более 20 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками, артиллерией, авиабомбами и ракетой", - написал он.

В Никопольском районе русские били по Никополю, Покровской, Марганецкой и Мировской общинам. Повреждены частные дома и автомобили.

В Павлоградском районе под ударом был Павлоград. Повреждения получили частные дома и инфраструктура.

В Синельниковском районе враг попал по Покровской общине, в результате чего горели частные дома. Поврежденный автомобиль.

Также возник пожар в Днепровском районе.

"Повсюду обошлось без пострадавших", - уточнил Ганжа.

Напомним, что 26 мая российские войска совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, повредив сразу три объекта Группы ДТЭК.

Днепропетровская область российская армия обстрел
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
