Более 20 атак в сутки: враг массированно обстрелял четыре района Днепропетровщины
Российские военные более 20 раз атаковали Никопольский, Павлоградский Днепровский и Синельниковский районы Днепропетровской области
Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .
"Более 20 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками, артиллерией, авиабомбами и ракетой", - написал он.
В Никопольском районе русские били по Никополю, Покровской, Марганецкой и Мировской общинам. Повреждены частные дома и автомобили.
В Павлоградском районе под ударом был Павлоград. Повреждения получили частные дома и инфраструктура.
В Синельниковском районе враг попал по Покровской общине, в результате чего горели частные дома. Поврежденный автомобиль.
Также возник пожар в Днепровском районе.
"Повсюду обошлось без пострадавших", - уточнил Ганжа.
Напомним, что 26 мая российские войска совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, повредив сразу три объекта Группы ДТЭК.