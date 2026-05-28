28 травня 2026, 07:58

"Це вкид": в ОП відреагували на заяву The Economist про ще 2-3 роки війни

28 травня 2026, 07:58
Фото: LeshchenkoS
Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин назвав недостовірною інформацію видання The Economist про нібито доручення Зеленського готуватися до ще 2-3 років війни

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

За словами Литвина, опубліковані дані є "вкидом" і вже з’являлися раніше в подібному контексті.

"Це той самий вкид, який уже був. Можливо, його використали як носій для інших меседжів у матеріалі про те, як усе нібито погано. Під час зустрічі з фракцією президент говорив, що треба сфокусуватися на пів року – до листопада, і саме цей горизонт є актуальним", – зазначив радник президента.

Також інформацію від The Economist спростувало агентству поінформоване джерело.

"Це неправда", – сказав співрозмовник агентства.

Як відомо, перед цим видання The Economist з посиланням на джерела в українському уряді повідомило, що Зеленський нібито наказав готуватися до ще двох-трьох років війни.

Нагадаємо, раніше експерт з питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild озвучив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. Каже, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів".

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

Україна РФ війна Офіс президента Зеленський Володимир
