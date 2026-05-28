"Вам не жить в селе": на Полтавщине пьяный мужчина угрожал переселенцам оружием
Пытались разобрать найденный дрон: на Черниговщине погибли два фермера
28 мая 2026, 07:18

Поваленные деревья и перекрытые дороги: непогода накрыла несколько областей Украины

Фото: ГСЧС Винницкой области
Непогода накрыла сразу несколько областей Украины – из-за сильных порывов ветра спасатели ликвидировали последствия стихии в Сумской, Кировоградской и Винницкой областях

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным ГСЧС, в регионах фиксируются многочисленные случаи падения деревьев. Они перекрывали автодороги, повреждали транспортные средства и конструкции.

Спасатели оперативно работали на местах происшествия: расчищали дороги, убирали аварийные деревья и устраняли последствия опасных погодных условий.

В ГСЧС призывают граждан соблюдать осторожность при ухудшении погодных условий и избегать пребывания вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Украине 28 мая ощутимо изменится. На смену теплу придет прохладный воздух. Днем воздух может прогреваться в среднем до +15...+19 градусов по Цельсию. На юге Украины будет несколько теплее – около +20…+23°С.

