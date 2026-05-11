11 мая 2026, 09:26

Украинский дрон "Вампир" заставил окупантов бросить пленных и сбежать

Скриншот с видео
Экипаж тяжелого ударного беспилотника освободил двух украинских военных из российского плена во время их вывода во вражеские позиции

Об этом сообщила 21 отдельная механизированная бригада, передает RegioNews.

Инцидент произошел в апреле на Северо-Слобожанском направлении.

Во время штурмовых действий противника два украинских пехотинца попали в плен. Впоследствии их уже вели в сторону враждебных позиций. В этот момент находившийся неподалеку украинский экипаж тяжелого БпЛА получил информацию о ситуации и решил действовать. Защитники подготовили беспилотник и отправились на перехват.

По данным бригады, когда российские военные услышали приближение украинского дрона типа "Вампир", они растерялись, бросили пленных и попытались скрыться. В результате точечных ударов двое окупантов были ликвидированы.

После этого украинские военные смогли уволить своих собратьев. Оба бойца успешно вернулись в свое подразделение.

В бригаде отметили, что это первый документированный случай на этом направлении, когда украинских военных освободили из плена с помощью БпЛА.

Операцию выполнила команда под командованием 23-летнего бойца с позывным "Рубин". В экипаж также входили военные с позывными "Балта", "Балу" и "дядя Коля".

Напомним, ранее операторам дронов 225-го отдельного штурмового полка удалось отбить у находившихся в плену российских оккупантов двух украинских военных без привлечения пехоты.

В начале февраля у Покровска украинские беспилотники также спасли военных от плена. Приближение роя FPV-дронов дезориентировало врага и отвлекло его внимание. Украинским военным удалось вырваться из плена, в то время как русские солдаты пытались скрыться в кустах и траншеях.

