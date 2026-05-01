01 травня 2026, 14:03

Новинський осів у Хорватії та купив елітний маєток за 10 млн євро – розслідування

Фотоколаж: "Схеми"
Колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" і бізнесмен Вадим Новинський, якого в Україні розшукують за підозрою в державній зраді, проживає в Хорватії та придбав там елітний маєток із виноградниками та садами

Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода"), передає RegioNews.

За даними журналістів, йдеться про нерухомість у місті Самобор – віллу площею понад 1400 кв. м із земельною ділянкою понад 2,5 гектара.

На території розташовані житловий будинок, господарські споруди, винний льох, басейн і поле для гольфу. Вартість угоди, за даними хорватських медіа, становила близько 10,5 млн євро.

Окремо розслідувачі встановили, що Новинський також зареєстрований у апарт-комплексі Bel Etage у місті Спліт, співвласниками якого є громадяни Росії.

Журналісти також звернули увагу на діяльність компанії "Балаклавське рудоуправління" в окупованому Криму, яка раніше входила до структури "Смарт-Холдингу" Новинського. Після 2014 року її переоформили на його родича. За даними розслідування, підприємство продовжує роботу та сплачує податки до бюджету РФ.

З 2022 по 2025 рік компанія, за даними російських реєстрів, сплатила понад 2 млрд рублів податків. Також її пов’язують із постачанням матеріалів для російських держпроєктів, зокрема інфраструктурного та військового призначення, а також із клієнтами з числа структур Міноборони РФ.

У березні 2026 року Новинський дав інтерв’ю німецькому медіа, заявивши, що живе в Європі та виїхав з України через нібито загрозу переслідування. Розслідувачі стверджують, що запис було зроблено саме в Хорватії.

Адвокат Новинського заявив, що його клієнт є "прихильником України". Він також назвав неприйнятними "кампанії, спрямовані на дискредитацію, демонізацію та криміналізацію" його клієнта.

За даними УП, Новинський вилетів з України 10 лютого 2022 року до Німеччини. "Схеми" з посиланням на витоки з російських баз перельотів повідомляють, що 21 лютого Новинський вилетів з Росії до Естонії.

У липні 2022-го Новинський заявив, що складає мандат нардепа і збирається зосередитися на відновленні зруйнованих храмів. У грудні 2022-го Рада нацбезпеки і оборони запровадила проти нього санкції.

Вадим Новинський у Цюриху, Швейцарія / Фото: RFE/RL

Навесні 2023 року журналісти Радіо Свобода зафіксували Новинського під час служби в РПЦ у Цюриху. Екснардеп тоді заявив, що перебуває у Швейцарії проїздом із Німеччини. Влітку 2023-го Новинського з родиною помітили на хорватському курорті на березі Адріатичного моря.

Хто такий Новинський

Вадим Новинський – у рейтингу Forbes найбагатших людей світу за 2026 рік. Його статки у порівнянні з 2025 роком майже не змінилися – їх оцінюють у близько $1,2 мільярда.

Він – колишній народний депутат. В 2019 році був обраний до Верховної Ради від нині забороненої "ОПЗЖ". У 2023 році активи Новинського на понад 10 мільярдів гривень арештували – слідство назвало його причетним до "пособництва країні-агресору".

Згодом йому повідомили про підозру в державній зраді, як "куратору РПЦ в Україні", та несплаті податків на 4 мільярди гривень.

