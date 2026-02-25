Фото: полиция

За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 27 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили три многоэтажки и 11 частных домов.

Также оккупанты повредили водонапорную башню, сотовую башню, газопровод, хозяйственное сооружение и частные автомобили.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 11 – получили ранения.

Напомним, в течение суток оккупанты нанесли 643 удара по 32 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погибли четыре человека, еще двое получили ранения.