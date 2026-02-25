"Будет двое детей": певец Виталий Козловский признался о планах на семью

Фото из открытых источников

Певец Виталий Козловский вместе с супругой Юлией воспитывает сына Оскара. При этом артист не скрывает, что мечтает и о втором ребенке

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Виталия Козловского, у него и его жены есть определенные планы на "расширение" семьи. Однако пока они не спешат с рождением второго ребенка.

"За дочкой немного позже. Сейчас очень много работы. Хочется семье больше времени уделить. Тем временем будет двое детей", - говорит певец.

Их сыну Оскару скоро исполнится два года. Грандиозного празднования не планируется, однако семья и друзья соберутся вместе.

"Ничего не будет грандиозного. Все будет очень спокойно и с самыми близкими людьми: крестными родителями, бабушками. Будет очень много подарков, потому что некоторые люди не присутствуют в стране, но уже присылают подарки сынишке. Два года – это классно. Он уже поет песни своего папы, уже очень хорошо общается", - говорит Виталий.

