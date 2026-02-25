21:16  24 февраля
Во Львовской области прокурор на авто сбил двоих детей
20:43  24 февраля
Россияне продвинулись в направлении Славянска в Донецкой области
14:32  24 февраля
Потепление до +4 и дожди с мокрым снегом: какой будет погода 25 февраля в Украине
25 февраля 2026, 00:55

"Будет двое детей": певец Виталий Козловский признался о планах на семью

25 февраля 2026, 00:55
Фото из открытых источников
Певец Виталий Козловский вместе с супругой Юлией воспитывает сына Оскара. При этом артист не скрывает, что мечтает и о втором ребенке

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Виталия Козловского, у него и его жены есть определенные планы на "расширение" семьи. Однако пока они не спешат с рождением второго ребенка.

"За дочкой немного позже. Сейчас очень много работы. Хочется семье больше времени уделить. Тем временем будет двое детей", - говорит певец.

Их сыну Оскару скоро исполнится два года. Грандиозного празднования не планируется, однако семья и друзья соберутся вместе.

"Ничего не будет грандиозного. Все будет очень спокойно и с самыми близкими людьми: крестными родителями, бабушками. Будет очень много подарков, потому что некоторые люди не присутствуют в стране, но уже присылают подарки сынишке. Два года – это классно. Он уже поет песни своего папы, уже очень хорошо общается", - говорит Виталий.

Напомним, ранее певец Виталий Козловский рассказал, как начались его отношения с пиарщицей Юлией Бакуменко. По его словам, это произошло тогда, когда в его жизни был непростой период.

23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
