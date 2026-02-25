Сумщина под обстрелами: раненая женщина, десятки поврежденных домов

Иллюстративное фото: из открытых источников

За последние сутки в Сумской области зафиксировано более 30 обстрелов по 19 населенным пунктам в 10 общинах области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в Стецьковском старостате Сумской общины в результате попадания вражеского дрона в жилой дом ранена 37-летняя женщина. Медики оказали ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В результате атак есть повреждения жилых и инфраструктурных объектов:

Середино-будская община – уничтоженный частный дом, поврежденный объект инфраструктуры.

Сумская община – частные дома, легковые автомобили.

Великописаревское община – частный жилой дом.

Шосткинская община – частные дома и нежилые помещения.

Зноб-Новгородская и Березовская общины – поврежденные объекты инфраструктуры.

Правоохранители и спасательные службы продолжают оценку последствий обстрелов и оказания помощи пострадавшим.

Напомним, за прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 27 населенных пунктов Херсонской области. Один человек погиб, еще 11 – получили ранения.