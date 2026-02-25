Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 25 февраля враг атаковал Украину 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 60 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 07:30 силы ПВО уничтожили или подавили 95 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 11 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью и под утро 25 февраля россияне атаковали "шахедами" критическую и транспортную инфраструктуру в Николаевской области.