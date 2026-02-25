На кладбище Кировоградщины нашли боевую часть вражеского БПЛА
После очередной воздушной атаки РФ по Украине на территории кладбища одного из населенных пунктов Кировоградской области местные жители обнаружили обломки взрывоопасного предмета
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что специалисты управления взрывотехнической службы полиции оперативно прибыли на место происшествия и провели обследование.
Недетонировавшую боевую часть вражеского беспилотного летательного аппарата специалисты транспортировали на взрывную площадку.
Опасный предмет уничтожен методом контролируемого подрыва на безопасном расстоянии от населенных пунктов.
Правоохранители отмечают, в случае обнаружения подозрительных предметов:
- не подходите и не прикасайтесь к находке;
- отойдите на безопасное расстояние;
- немедленно сообщите об опасном предмете по номерам 102 или 101.
Напомним, недавно в Вознесенском районе Николаевской области специалисты ГСЧС изъяли опасные остатки российской крылатой ракеты Х-101.
Ранее в Киевской области водолазы достали из озера часть дрона из 1,5 кг взрывчатки. Спасатели отмечают: обломки дронов и их боевые элементы остаются смертельно опасными даже после продолжительного пребывания в воде.