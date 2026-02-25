09:24  25 февраля
Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
08:55  25 февраля
В Черкассах на строительстве погиб мужчина: на него упала стрела крана
07:46  25 февраля
Больница на Харьковщине два года получала миллионы, хотя не работала
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2026, 08:41

Более 15 млн грн незадекларированных активов: на Сумщине будут судить депутата

25 февраля 2026, 08:41
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Сумской области завершено досудебное расследование в отношении депутата Дубовязовского поселкового совета Конотопского района

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в ежегодных декларациях за 2023 год должностное лицо не отразило имущество и активы на сумму более 6,6 млн грн, а за 2024 год – более 8,5 млн грн.

В частности, не указал в декларациях сведения об объектах недвижимости, среди которых два жилых дома, транспортные средства, земельный участок, а также доходы и денежные активы на банковских счетах.

Кроме того, не были отражены полученные ссуды на сумму свыше 3,3 млн грн.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, журналисты нашли у "Слуги народа" из Херсона незадекларированное состояние и люксовый внедорожник. В центре антикоррупционного скандала оказался Юрий Соболевский. По данным расследования, в декларации чиновника внезапно появилось более 3,5 млн грн наличных неизвестного происхождения, а его семья пользуется элитным внедорожником Volkswagen Touareg.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область депутат поселковый совет поселок декларации Недвижимость суд
Бывшего нардепа будут судить за российскую пропаганду – ДБР
24 февраля 2026, 19:55
Глава Госэкоинспекции заявил, что нашел более полумиллиона долларов в гараже умершей бабушки
18 февраля 2026, 22:40
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Россияне утром обстреляли Херсон: повреждены дома
25 февраля 2026, 10:11
На Львовщине в результате ДТП перевернулись грузовик и легковушка: есть погибший
25 февраля 2026, 09:56
В Кривом Роге военнослужащего ТЦК ударили ножом: подробности инцидента
25 февраля 2026, 09:47
Напал с канцелярским ножом: в Киеве мужчина изуродовал лицо 17-летнему парню
25 февраля 2026, 09:43
В Ровенской области столкнулись два грузовика – один человек погиб
25 февраля 2026, 09:29
Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
25 февраля 2026, 09:24
Сумщина под обстрелами: раненая женщина, десятки поврежденных домов
25 февраля 2026, 09:09
В Черкассах на строительстве погиб мужчина: на него упала стрела крана
25 февраля 2026, 08:55
В Киеве будут судить мужчину, ограбившего 22-летнего ветерана ВСУ на протезе
25 февраля 2026, 08:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »