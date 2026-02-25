Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в ежегодных декларациях за 2023 год должностное лицо не отразило имущество и активы на сумму более 6,6 млн грн, а за 2024 год – более 8,5 млн грн.

В частности, не указал в декларациях сведения об объектах недвижимости, среди которых два жилых дома, транспортные средства, земельный участок, а также доходы и денежные активы на банковских счетах.

Кроме того, не были отражены полученные ссуды на сумму свыше 3,3 млн грн.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, журналисты нашли у "Слуги народа" из Херсона незадекларированное состояние и люксовый внедорожник. В центре антикоррупционного скандала оказался Юрий Соболевский. По данным расследования, в декларации чиновника внезапно появилось более 3,5 млн грн наличных неизвестного происхождения, а его семья пользуется элитным внедорожником Volkswagen Touareg.