Украинские военные уничтожили редкий российский дрон за 100 тысяч долларов
Операторы БпЛА Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють" уничтожили редкий российский дрон "Князь Вещий Олег"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу Национальной полиции Украины в Фейсбуке.
"Бойцы "Люти" заносят редких вражеских "птичек" в черную книгу. В зоне ответственности бригады противник начал применять новый беспилотный комплекс "Князь Вещий Олег", – говорится в сообщении.
Кстати, это довольно редкий дрон самолетного типа, используемый россиянами для ведения глубокой разведки. Стоимость комплекса оценивается примерно в 100 тысяч долларов США.
Напомним, осенью 2025 года украинские разведчики уничтожили российский ЗРК стоимостью 50 млн. долларов. Это произошло на Запорожском направлении.
