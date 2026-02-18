Украинские военные уничтожили редкий российский дрон за 100 тысяч долларов

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу Национальной полиции Украины в Фейсбуке.

"Бойцы "Люти" заносят редких вражеских "птичек" в черную книгу. В зоне ответственности бригады противник начал применять новый беспилотный комплекс "Князь Вещий Олег", – говорится в сообщении.

Кстати, это довольно редкий дрон самолетного типа, используемый россиянами для ведения глубокой разведки. Стоимость комплекса оценивается примерно в 100 тысяч долларов США.

Напомним, осенью 2025 года украинские разведчики уничтожили российский ЗРК стоимостью 50 млн. долларов. Это произошло на Запорожском направлении.