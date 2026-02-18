Во Львове задержан 62-летний пенсионер за продажу наркотиков

фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Мужчину задержали во время сбыта десяти зип-пакетов с наркотическим средством каннабиса. Во время санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили значительное количество каннабиса, наличные деньги, средства для фасовки и другие вещественные доказательства его причастности к противоправной деятельности.

Все изъятое направлено на экспертное исследование.

За совершенное жителю Львова грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области мужчина продавал наркотики через Telegram. Ему грозит от 6 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.