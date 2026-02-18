Собрание депутатов на Киевщине завершилось скандалом

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальное заявление Чабановского поселкового совета.

Отмечается, что группа депутатов собралась на самовольное собрание и, в нарушение законодательства, пыталась признать их внеочередной сессией.

"Была сделана попытка самовольного захвата власти в Чабановской общине во время военного положения", – говорится в сообщении.

В поссовете считают, что депутаты нарушили Конституцию и другие законы Украины.

Как сообщалось, бывшему депутату Киевсовета объявили подозрение в неуплате 12 млн. налогов. Речь идет о Денисе Комарницком.