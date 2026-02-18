16:36  18 февраля
Ночью в Украине ожидается -12 градусов, а завтра днем потеплеет до +7
15:22  18 февраля
В Тернопольской области пьяный работник ТЦК сбил дорожный знак и протаранил полицейский автомобиль
14:44  18 февраля
В Днепре врачи ошибочно прооперировали здоровую руку ребенка
18 февраля 2026, 17:06

Собрание депутатов на Киевщине завершилось скандалом

18 февраля 2026, 17:06
иллюстративное фото: из открытых источников
В Чабановской общине Киевской области депутаты пытались самовольно захватить власть

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальное заявление Чабановского поселкового совета.

Отмечается, что группа депутатов собралась на самовольное собрание и, в нарушение законодательства, пыталась признать их внеочередной сессией.

"Была сделана попытка самовольного захвата власти в Чабановской общине во время военного положения", – говорится в сообщении.

В поссовете считают, что депутаты нарушили Конституцию и другие законы Украины.

Как сообщалось, бывшему депутату Киевсовета объявили подозрение в неуплате 12 млн. налогов. Речь идет о Денисе Комарницком.

18 февраля 2026
07 августа 2025
