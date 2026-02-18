Собрание депутатов на Киевщине завершилось скандалом
В Чабановской общине Киевской области депутаты пытались самовольно захватить власть
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальное заявление Чабановского поселкового совета.
Отмечается, что группа депутатов собралась на самовольное собрание и, в нарушение законодательства, пыталась признать их внеочередной сессией.
"Была сделана попытка самовольного захвата власти в Чабановской общине во время военного положения", – говорится в сообщении.
В поссовете считают, что депутаты нарушили Конституцию и другие законы Украины.
Как сообщалось, бывшему депутату Киевсовета объявили подозрение в неуплате 12 млн. налогов. Речь идет о Денисе Комарницком.
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
18 февраля 2026, 16:52
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
