Футболист Колесник обнародовал полное видео конфликта с ТЦК

Бывший форвард "Колоса-2" Даниил Колесник, которому грозит до пяти лет лишения свободы из-за инцидента с военнослужащим ТЦК, заявил, что не нападал, а только "вступился за человека"

Об этом он написал в своем Instagram, передает RegioNews.

По словам футболиста, во время конфликта представители ТЦК якобы намеренно сбили гражданина автомобилем, после чего, как утверждает Колесник, угрожали применением огнестрельного оружия и первыми применили силу.

"В сложившейся ситуации я вступился за человека, в отношении которого, по моему убеждению, применялись неправомерные действия. На видео видно, что представители ТЦК намеренно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первыми стали наносить телесные повреждения", – написал он.

Колесник подчеркнул, что "не нападал, а только защищался от неспровоцированной агрессии". Он также сообщил, что самостоятельно пришел в полицию, предоставил видеозаписи и объяснения, и его не задерживали.

Футболист добавил, что поддерживает Вооруженные силы Украины и уважает военных, защищающих государство. В то же время, он отметил, что, если его эмоциональная реакция кого-то оскорбила, готов извиниться, однако настаивает на установлении всех обстоятельств инцидента.

Напомним, футболист "Колоса" Даниил Колесник опубликовал видео, на котором он избивает военного ТЦК. Впоследствии он удалил видео.

Инцидент подтвердили в Киевском областном ТЦК и СП и заявили, что футболист решил, что ему "все позволено", если он не достиг призывного возраста – даже избивать военнослужащих.

В среду, 18 февраля, Колесника задержали правоохранители. По факту нападения возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 350 УК Украины (преднамеренное нанесение побоев). Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев принял сторону Колесника и раскритиковал реакцию "Колоса".