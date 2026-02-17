У украинской делегации на переговорах в Женеве возникли разногласия

фото: Офис Президента Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Economist.

По данным издания, на трехсторонних переговорах в Женеве единомышленники главы Офиса президента Кирилла Буданова считают, что скорая сделка под руководством США отвечает интересам Украины.

В то же время, другие участники делегации, якобы находящиеся под влиянием бывшего главы ОП Андрея Ермака, менее заинтересованы в этом.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует как можно скорее присоединиться к переговорному процессу в Женеве. Об этом он сказал в преддверии самих переговоров.