У украинской делегации на переговорах в Женеве возникли разногласия
Представители Украины разделились на два лагеря
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Economist.
По данным издания, на трехсторонних переговорах в Женеве единомышленники главы Офиса президента Кирилла Буданова считают, что скорая сделка под руководством США отвечает интересам Украины.
В то же время, другие участники делегации, якобы находящиеся под влиянием бывшего главы ОП Андрея Ермака, менее заинтересованы в этом.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует как можно скорее присоединиться к переговорному процессу в Женеве. Об этом он сказал в преддверии самих переговоров.
