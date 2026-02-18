В Николаеве школы перейдут на дистанционное обучение: в чем причина

Фото: Николаевский городской совет

В Николаеве 19 февраля школы перейдут на дистанционный режим обучения из-за неблагоприятных погодных условий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на городского голову Александра Сенкевича.

По его словам, детские сады будут работать в обычном режиме.

В среду, 18 февраля, в городе идет ледяной дождь, а дороги превращаются в каток, что создает опасность для передвижения.

Напомним, в Украине в ближайшую ночь на севере, местами в центральных областях, а также даже в Одесской области ожидается снижение температуры. В этих регионах прогнозируется -9…-12 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в феврале. По их данным, потепление будет чередоваться с морозами.