Заболеваемость ОРВИ в Украине: где превышен эпидпорог
С 9 по 15 февраля в Украине ОРВИ заболели 168 030 человек. Это на 4,9% больше, чем неделей ранее
Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.
В частности, среди больных 81646 взрослых и 86384 ребенка до 17 лет.
Средний уровень превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Волынской, Киевской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях.
Низкий уровень превышения эпидпорога зарегистрирован в Закарпатской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.
В Киеве и других регионах показатели соответствуют фоновому уровню интенсивности заболеваемости.
В то же время заболеваемость COVID-19 снижается: за неделю зафиксировано 225 случаев, что на 14% меньше, чем на прошлой неделе.
Чтобы снизить риск заболевания специалисты советуют:
- регулярно мыть руки с мылом не менее 30 секунд;
- проветривать помещение и производить влажную уборку;
- соблюдать дистанцию в местах скопления людей;
- прикрывать рот и нос во время кашля и чихания;
- при болезни оставаться дома или использовать маску при контакте с другими людьми.
Напомним, в Полтавской области зафиксированы два смертельных исхода, вызванные вирусом гриппа типа А. В частности, от осложнений скончался 13-летний ребенок.
Также, по данным специалистов, в Николаевской области циркулирует самый тяжелый вид гриппа. Он быстро мутирует и может вызвать тяжелые осложнения: пневмонию, дыхательную недостаточность или даже менингит.
Как известно, в Украине с 29 сентября 2025 официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.
По прогнозам Центра общественного здоровья, пик заболеваемости ОРВИ ожидается в январе-феврале, как это происходит каждый год.