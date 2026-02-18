16:36  18 февраля
Ночью в Украине ожидается -12 градусов, а завтра днем потеплеет до +7
15:22  18 февраля
В Тернопольской области пьяный работник ТЦК сбил дорожный знак и протаранил полицейский автомобиль
14:44  18 февраля
В Днепре врачи ошибочно прооперировали здоровую руку ребенка
18 февраля 2026, 17:53

Заболеваемость ОРВИ в Украине: где превышен эпидпорог

18 февраля 2026, 17:53
Иллюстративное фото: из открытых источников
С 9 по 15 февраля в Украине ОРВИ заболели 168 030 человек. Это на 4,9% больше, чем неделей ранее

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

В частности, среди больных 81646 взрослых и 86384 ребенка до 17 лет.

Средний уровень превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Волынской, Киевской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях.

Низкий уровень превышения эпидпорога зарегистрирован в Закарпатской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.

В Киеве и других регионах показатели соответствуют фоновому уровню интенсивности заболеваемости.

В то же время заболеваемость COVID-19 снижается: за неделю зафиксировано 225 случаев, что на 14% меньше, чем на прошлой неделе.

Чтобы снизить риск заболевания специалисты советуют:

  • регулярно мыть руки с мылом не менее 30 секунд;
  • проветривать помещение и производить влажную уборку;
  • соблюдать дистанцию в местах скопления людей;
  • прикрывать рот и нос во время кашля и чихания;
  • при болезни оставаться дома или использовать маску при контакте с другими людьми.

Напомним, в Полтавской области зафиксированы два смертельных исхода, вызванные вирусом гриппа типа А. В частности, от осложнений скончался 13-летний ребенок.

Также, по данным специалистов, в Николаевской области циркулирует самый тяжелый вид гриппа. Он быстро мутирует и может вызвать тяжелые осложнения: пневмонию, дыхательную недостаточность или даже менингит.

Как известно, в Украине с 29 сентября 2025 официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

По прогнозам Центра общественного здоровья, пик заболеваемости ОРВИ ожидается в январе-феврале, как это происходит каждый год.

18 февраля 2026
07 августа 2025
