Ночью в Украине ожидается -12 градусов, а завтра днем потеплеет до +7

В Украине температура воздуха в ближайшую ночь будет низкой на севере, кое-где в центре и даже достигнет Одесщины. В этих регионах ожидается -9…-12 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, на остальной территории Украины ожидается -4…-9 градусов, на юге и Закарпатье будет около "нуля".

Днем в четверг на севере местами до -7, в южной части, на юго-западе и юго-востоке от 1 мороза до 3 тепла, в Крыму - до +7 градусов.

В южной части, на востоке и местами в центральных областях ожидается сильный ветер со штормовыми порывами.

В Киеве 19 февраля ночью ожидается снег, завтра днем – без осадков. Ветер будет с северо-запада, порывистый, некомфортный. Ночью в столице -10, завтра днем ожидается -5 градусов.

"С 23 февраля в Украине ожидается ощутимое потепление!", – подытожила Н.Диденко.

