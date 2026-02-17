Переговоры в Женеве зашли в тупик

фото: Офис Президента Украины

Все дело в российской делегации

Как передает RegioNews, об этом пишет Axios со ссылкой на два источника, осведомленных о ходе переговоров.

Отмечается, что главная причина – это позиции, которые представил новый российский глава делегации Мединский.

Напомним, новый раунд переговоров между США, Украиной и Россией прошел в Женеве 17-18 февраля. В состав украинской делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офис Президента Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки МО Вадим Скибицкий.

Как сообщалось, у украинской делегации на переговорах в Женеве возникли разногласия. Это связано с заключением мирного соглашения.