В Сумской области взяли под стражу мужчину, которого подозревают в систематическом сексуальном насилии над собственным ребенком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Фигурант проживал вместе с гражданской женой и пятью несовершеннолетними детьми. В течение 2025 года женщина неоднократно вызывала полицию из-за постоянных унижений и угроз избиения. Несмотря на то, что мужчину уже привлекали к ответственности, он продолжал оскорблять женщину.

Во время очередного выезда полиции 15-летняя девочка рассказала правоохранителям, что отец не только обижает мать, но и с лета 2025 систематически совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. При этом он угрожал расправой, если она решится кому-то об этом рассказать. Чтобы убедить в серьезности своих намерений – отец бил ее по лицу.

Слова ребенка подтвердили экспертизу. 16 февраля мужчине сообщили о подозрении.

По решению суда во время досудебного расследования 40-летний злоумышленник будет находиться под стражей без права на залог.

