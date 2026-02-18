10:18  18 февраля
18 февраля 2026, 10:29

На Сумщине арестовали мужчину за изнасилование 15-летней дочери и издевательство над женой

18 февраля 2026, 10:29
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Сумской области взяли под стражу мужчину, которого подозревают в систематическом сексуальном насилии над собственным ребенком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Фигурант проживал вместе с гражданской женой и пятью несовершеннолетними детьми. В течение 2025 года женщина неоднократно вызывала полицию из-за постоянных унижений и угроз избиения. Несмотря на то, что мужчину уже привлекали к ответственности, он продолжал оскорблять женщину.

Во время очередного выезда полиции 15-летняя девочка рассказала правоохранителям, что отец не только обижает мать, но и с лета 2025 систематически совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. При этом он угрожал расправой, если она решится кому-то об этом рассказать. Чтобы убедить в серьезности своих намерений – отец бил ее по лицу.

Слова ребенка подтвердили экспертизу. 16 февраля мужчине сообщили о подозрении.

По решению суда во время досудебного расследования 40-летний злоумышленник будет находиться под стражей без права на залог.

Напомним, в Хмельницкой области будут судить мужчину за неоднократное изнасилование падчерицы. Злоумышленник издевался над ребенком с пятилетнего возраста.

