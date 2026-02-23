РФ оккупировала еще один населенный пункт в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал ШО НА ФРОНТІ?, освещающий события на фронте.

Ранее аналитики DeepState зафиксировали продвижение войск РФ в Никифоровке, Липовке и вблизи Платоновки Донецкой области.

Как сообщалось, россияне почти полностью захватили город Мирноград в Донецкой области. Войска РФ пытаются установить в центральной части города как можно больше антенн и усилителей сигнала.