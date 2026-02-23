Хотела спасти дочь: на Буковине аферисты выманили у пенсионерки 300 тысяч

Фото: Нацполиция

Жительница Буковины стала жертвой мошенников. Аферисты убедили женщину, что ее дочь нуждается в помощи

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

70-летняя жительница Черновицкой области обратилась в полицию. Она рассказала, что получила звонок от незнакомцев. Аферисты представились стражами порядка и сказали, что дочь женщины попала в беду. Пенсионерка думала, что спасает дочь, когда перечисляла мошенникам почти 336 тысяч гривен.

"Сотрудники полиции внесли сведения об указанном факте мошенничества в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование", - сообщает полиция.

Напомним, ранее мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе. Это произошло осенью прошлого года.