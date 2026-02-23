СБУ и МВД требуют ограничить работу Telegram в Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом на брифинге в Киеве заявили глава МВД Игорь Клименко и замглавы СБУ Иван Рудницкий, сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Клименко отметил, что чаще всего для вербовки на совершение диверсий и терактов используется Telegram.

Отвечая на вопрос, считает ли Министерство внутренних дел необходимым ограничением работы мессенджера Telegram, Клименко сказал, что этот вопрос не только в МВД или СБУ – на него должно дать ответ общество в том числе.

В то же время, заместитель главы Службы безопасности Иван Рудницкий отметил, что разделяет позицию Клименко.

"Не только правоохранительные органы, но и соответствующие другие государственные учреждения... должны усилить в этом направлении определенные регулятивные функции в части ограничения и недопущения того, чтобы эти информационные ресурсы или интернет-ресурсы использовались для противоправной деятельности и террористической деятельности", - отметил представитель Службы безопасности.

Напомним, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича решил запретить использование мессенджера Telegram на территории учебного заведения. Также запрещена установка Telegram и компьютеров, применяемых работниками заведения для работы.