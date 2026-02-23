21:58  23 февраля
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
21:29  23 февраля
В Днепре произошел взрыв в райотделе полиции
20:11  23 февраля
В Одессе люди забросали камнями автомобиль ТЦК
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2026, 21:21

СБУ и МВД требуют ограничить работу Telegram в Украине

23 февраля 2026, 21:21
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Силовики высказались за ограничение работы Telegram из-за количества российских терактов

Об этом на брифинге в Киеве заявили глава МВД Игорь Клименко и замглавы СБУ Иван Рудницкий, сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Клименко отметил, что чаще всего для вербовки на совершение диверсий и терактов используется Telegram.

Отвечая на вопрос, считает ли Министерство внутренних дел необходимым ограничением работы мессенджера Telegram, Клименко сказал, что этот вопрос не только в МВД или СБУ – на него должно дать ответ общество в том числе.

В то же время, заместитель главы Службы безопасности Иван Рудницкий отметил, что разделяет позицию Клименко.

"Не только правоохранительные органы, но и соответствующие другие государственные учреждения... должны усилить в этом направлении определенные регулятивные функции в части ограничения и недопущения того, чтобы эти информационные ресурсы или интернет-ресурсы использовались для противоправной деятельности и террористической деятельности", - отметил представитель Службы безопасности.

Напомним, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича решил запретить использование мессенджера Telegram на территории учебного заведения. Также запрещена установка Telegram и компьютеров, применяемых работниками заведения для работы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ безопасность МВД Telegram Ограничение
Топ-чиновника СБУ разоблачили на взятке в 68 тысяч долларов
23 февраля 2026, 19:23
СБУ разоблачила еще семерых вражеских агитаторов, среди них – работник оборонного завода
23 февраля 2026, 12:42
За неделю FPV-операторы СБУ уничтожили десятки единиц бронетехники и сотни БПЛА россиян
21 февраля 2026, 16:19
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
23 февраля 2026, 21:58
В Украине цена продажи муки практически сравнялась с себестоимостью: что происходит
23 февраля 2026, 21:55
На Днепропетровщине мужчина убил собственного отца
23 февраля 2026, 21:35
В Днепре произошел взрыв в райотделе полиции
23 февраля 2026, 21:29
В Ровенской области мужчина до смерти забил знакомого
23 февраля 2026, 21:15
РФ оккупировала еще один населенный пункт в Донецкой области
23 февраля 2026, 21:03
Украинцы, по крайней мере, подавляющее большинство, питали иллюзию, что Россия никогда не нападет на Украину
23 февраля 2026, 20:47
Хотела спасти дочь: на Буковине аферисты выманили у пенсионерки 300 тысяч
23 февраля 2026, 20:45
Сообщницей подозреваемой в теракте во Львове оказалась несовершеннолетняя
23 февраля 2026, 20:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »