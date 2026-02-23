21:58  23 февраля
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
21:29  23 февраля
В Днепре произошел взрыв в райотделе полиции
20:11  23 февраля
В Одессе люди забросали камнями автомобиль ТЦК
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2026, 21:15

В Ровенской области мужчина до смерти забил знакомого

23 февраля 2026, 21:15
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области мужчине грозит лишение свободы за убийство. Он во время ссоры жестоко избил знакомого, из-за чего тот умер

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла осенью прошлого года в селе Городище во время застолья. 51-летний мужчина поссорился с 41-летним гостем. Во время конфликта младший ударил хозяина кулаком в лицо, а тот в ответ схватил кухонный нож и нанес гостю по меньшей мере шесть ударов в шею и туловище. Злоумышленник рассказал об этом сестре, а она вызвала медиков.

Известно, что злоумышленник был тогда пьяным, когда его задержали правоохранители. Через две недели от полученных травм 42-летний мужчина скончался в больнице. В настоящее время правоохранители закончили расследование, и злоумышленник скоро предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.

Напомним, в Харьковской области мужчина жестоко убил своего брата-близнеца. Для того чтобы скрыть преступление, он расчленил тело и выбросил голову на помойку.

убийство задержание Ровенская область
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
