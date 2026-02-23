В Ровенской области мужчина до смерти забил знакомого

Фото: Нацполиция

В Ровенской области мужчине грозит лишение свободы за убийство. Он во время ссоры жестоко избил знакомого, из-за чего тот умер

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла осенью прошлого года в селе Городище во время застолья. 51-летний мужчина поссорился с 41-летним гостем. Во время конфликта младший ударил хозяина кулаком в лицо, а тот в ответ схватил кухонный нож и нанес гостю по меньшей мере шесть ударов в шею и туловище. Злоумышленник рассказал об этом сестре, а она вызвала медиков.

Известно, что злоумышленник был тогда пьяным, когда его задержали правоохранители. Через две недели от полученных травм 42-летний мужчина скончался в больнице. В настоящее время правоохранители закончили расследование, и злоумышленник скоро предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.

