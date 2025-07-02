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02 липня 2025, 08:49

США призупиняють постачання зброї Україні: в чому причина

02 липня 2025, 08:49
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фото: Facebook/Генштаб
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У Білому домі підтвердили, що Сполучені Штати тимчасово призупиняють постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів

Про це повідомляє NBC News із посиланням на одну з речниць Білого дому Анну Келлі, передає RegioNews.

За її словами, це рішення ухвалили, щоб поставити інтереси США на перше місце після огляду Пентагоном військової підтримки, яку країна надає різним державам світу.

Хоча у Пентагоні офіційних коментарів наразі не надали, NBC News із посиланням на власні джерела повідомляє, що під призупинення потрапляють десятки перехоплювачів Patriot, тисячі 155-мм гаубичних снарядів, понад 100 ракет Hellfire, понад 250 високоточних ракетних систем GMLRS, а також десятки ракет класу "земля-повітря" Stinger, "повітря-повітря" AIM і гранатометів.

Видання також зазначає, що поставки можуть бути затримані до завершення оцінки запасів, а в разі дефіциту боєприпасів або їх потреби в інших регіонах постачання можуть затримуватися довше.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли, що Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через побоювання, що арсенали США значно знизилися.

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