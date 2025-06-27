Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны

Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?

Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?

фото: Офис Президента Украины

Саммит Организации Североатлантического договора в Гааге ожидался с большим вниманием по нескольким причинам. силы И, конечно, Дональд Трамп, появление которого в любой ситуации и в любом состоянии вызывает повышенное внимание, а после успешной атаки американских B-2 Spirit на Иран и подавно. Что же произошло в городе, где базируются как король Нидерландов?

Какой ты сегодня, Дональд Трамп?

Начнем с самой яркой темы – темы Трампа. Здесь следует отметить такие интересные моменты. Во-первых, то, что саммит Альянса был полностью подстроен под президента США, было поистине секретом Полишинеля. Все понимали, особенно после другого саммита на другой стороне Атлантики – Большой семерки в Канаде. Постыдиться вторично никому не хотелось.

Поэтому и продолжительность мероприятия сократили, и самого Трампа, будем говорить прямо, "вылизывали" со всех сторон, с которых только доставали. Слово "папа", использованное Рютте в адрес 47-го президента США выглядит одновременно и логично, и позорно. Впрочем, европейцы вынуждены танцевать от той печки, с которой никогда не поймешь – греет ли она комнату или давно выхолонула. Так что приходится выкручиваться даже иногда за рамками приличия. Но главное в этом саммите, конечно, не это.

А то, что Дональд Трамп в этот раз был достаточно благосклонен к Украине, отметили все присутствующие. Да и даже сам хозяин Белого дома, встретившись с Зеленским, похвалил его, назвал "милым" и вообще излучал оптимизм и добро. Кто знает, возможно, появление украинского президента в костюме, пусть и без классической белой рубашки с галстуком, так повлияло на настроение его американского коллеги…

Если говорить серьезно, то и тон общения и комментариев Трампа, и итоговая декларация, и даже позиция некоторых особо упрямых членов Североатлантического альянса – например, Венгрии, премьер которой Виктор Орбан сначала говорил одно (антиукраинское), а затем подписывал совсем другое – продемонстрировала, что ныне 47-й президент США снова.

Возможно, это стало следствием того незабываемого удара американских бомбардировщиков по иранским ядерным объектам, прежде всего, по подземному центру в Фордо. Это событие нам еще придется оценить по заслугам, чуть позже, потому что большое, как известно, лучше видится издалека. Но понятно одно – Запад в лице Соединенных Штатов не просто показал зубы тираниям Востока (едва ли не впервые после бомбардировки Югославии Слободана Милошевича еще в конце прошлого века), а сделал это максимально мощно, нагло и, скорее всего, эффективно.

Все это не могли не заметить, к примеру, в русской Федерации. И если официальной реакции на то событие особо и не было, разве бывший зицпрезидент Медведев написал свою классическую пугалку, которую впоследствии испуганно удалил (о том, что Россия может помочь Ирану создать ядерное оружие), то неофициально, на уровне пропагандистов и Z-патриотов, настроения не слишком веселы. Это если говорить кратко и мягко.

Европейские радикалы в разном настроении

Не могли не затронуть эту тему и на саммите НАТО. Причем задел тот политик, который, по большому счету, и должен был это сделать – собрат, точнее, сестра Трампа по праворадикальному крылу геополитического спектра, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони. Ее слова о том, что такая вот твердость и решительность, которую Соединенные Штаты показали в ситуации с Ираном, надо бы проявить и в отношении Сектора Газы и российско-украинской войны.

Мэлони, повторимся, это человек одного политического поля с Трампом. И с Орбаном. И с Фицо. Возможно, именно поэтому венгерский премьер перед подписанием декларации "забыл" о своей антиукраинской риторике, а его словацкий коллега даже не включал ее в Гааге. Когда против этой позиции сразу оба главных праворадикала мира – и американский, и итальянский, как-то чуть-чуть неуютно остаться один на один с Орбаном (партия которого, согласно последним, июньским соцопросам, проигрывает оппозиционеру Петеру Мадяру уже 15%; а выборы уже буквально за углом)

И здесь мы выходим на чистую украинскую тему. Где, во-первых, отметим, что, конечно, Spirit'и завтра не полетят со своими, уже можно сказать – легендарными 13-тонными бомбами GBU-57 в Россию. Здесь и преимущества в воздухе у ВВС ВСУ нет, как у Израиля, и таких двух-трех конкретных точек. Кроме разве что, бункера Путина. Но если аятолла Хаменеи оставили в живых, то и российского диктатора трогать не будут.

Когда возвращение – уже успех

Впрочем, после уничтожения ядерной программы Ирана Соединенные Штаты обладают вполне законным правом – даже без непосредственных угроз – говорить с Российской Федерацией с позиции силы. Другое дело, будут ли говорить. Но даже если риторика конкретного Трампа и не изменится, то следует упомянуть второй аспект – это итоговую декларацию саммита. Где было ясно и прямо указано о необратимости курса на вступление Украины в НАТО. И под этими словами подписались не только Виктор Орбан и Роберт Фицо, но и Дональд Трамп.

Конечно, если вспомнить времена Джо Байдена, то сейчас мы просто возвращаемся к ним – потому что США тоже поддерживали вступление нашего государства в Альянс (не мгновенный, как и сейчас). Но так уж сложилась политическая конъюнктура, что такое возвращение к определенной точке – это уже успех Украины. Скорее успех проукраинской Европы, которая смогла так задобрить Дональда Трампа, что тот забыл о своих и не только своих заявлениях о том, что Украине нечего делать в НАТО.

Словом, Трамп приехал в Гаагу в роли победителя и триумфатора, получил свою минуту (сутки) славы и решил поддержать Украину. Что не могло не повлиять на позиции двух антиукраинских лидеров Евросоюза. В общем, итог саммита Альянса для нас положительный. Хотя это и не означает, что война каким-то образом остановится или приблизится к остановке/завершению. Но этот процесс, как мы уже поняли (например, по "зерновому соглашению", которое фактически работает сейчас без каких-либо сделок, просто потому, что Украина победила Россию на Черном море), зависит от силы, а не от соглашений. Вот эту силу нам и нужно показать – с помощью как западных денег, где все вполне неплохо, судя по заявлениям на саммите, так и с помощью дипломатического (и не очень дипломатического – это все-таки Трамп) давления на Владимира Путина. Который, может, и играет роль сумасшедшего, но рано или поздно его мокнут носом в суровую реальность. И кому же это еще сделать, как не такому же "сумасшедшему" Трампу.

Кстати, президент Турции Реджеп Эрдоган сразу после встречи в Гааге заявил, что американский президент, мол, готов прилететь в Стамбул на подписание соглашения о завершении войны в Украине. Конечно, турецкий "султан" любит похвастаться своими полумифическими переговорными успехами, но, похоже, Трамп действительно хочет такого шага. И после Ирана, точнее, после слов, которые он сказал лично Путину – "мне не нужна твоя помощь с Ираном, мне нужна твоя помощь с Россией" – к подобным заявлениям эрдогана стоит прислушиваться немного внимательнее, чем обычно.