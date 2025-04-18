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18 апреля 2025, 11:14

Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве: появился полный текст

18 апреля 2025, 11:14
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фото: Facebook/Юлия Свириденко
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Кабинет министров опубликовал полный текст соглашения с США, подписанного 17 апреля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на правительственный портал.

Подписи под меморандумом о намерении по поводу завершения официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления ставили американский министр финансов Скотт Бессент и украинская вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

В Меморандуме говорится, что Соглашение будет открывать возможности для крупных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов.

Кроме того, он подтверждает стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину.

Документ предусматривает, что США уважают обязательства Украины, связанные с вступлением в ЕС или связанные с соглашениями с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами. То есть работа над Соглашением не может вызывать конфликты для евроинтеграционного пути Украины.

Напомним, в марте стало известно, что Вашингтон передал Киеву новый проект соглашения о недрах. Он охватывает все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ, по всей территории Украины. Управление делится на пять человек, три из них – от США, с полным правом голоса запрета.

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Украина США Киев меморандум полезные ископаемые сделка Вашингтон
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