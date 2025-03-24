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24 марта 2025, 22:30

В Польше считают, что нужно готовиться к новой агрессии РФ – когда это может произойти

24 марта 2025, 22:30
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Иллюстративное фото
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Глава польского МИД высказал мнение о планах Кремля. По его словам, через несколько лет снова может произойти российская агрессия

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Премьер-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что РФ пока не способна начать наступление на другие страны, пока ведет войну против Украины. Однако, считает министр, до 2030 года стоит ждать новой агрессии РФ.

"Россия пока не в состоянии победить саму Украину, поэтому она не будет готова к более широкому наступлению сразу. Но если бы Украина была вынуждена капитулировать – если, например, Россия завладела бы промышленными и человеческими ресурсами Украины, украинской армией – самой большой армией на нашей стороне в Европе, – тогда этот расчет изменился бы. Мы должны подготовиться к агрессии во временном промежутке до конца десятилетия", – говорит Сикорский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что без украинской армии Европа не смогла бы выиграть у РФ. По его словам, если бы Украина не смогла бы защититься, Путин бы быстро пошел дальше.

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