Повышение налогов на 140 млрд грн: за что украинцы будут платить больше
Новый законопроект Кабинета Министров Украины предусматривает повышение налогов на сумму 140 млрд грн. В скором времени правительство должно его рассмотреть
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.
Основные новации проекта закона предусматривают:
- повышение ставки военного сбора к доходам, определенным статьей 163 Кодекса до 5%;
- установление обязанности уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы;
- установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц физическими лицами – предпринимателями плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы;
- установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода ФЛП плательщиками единого налога третьей группы;
- установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от стоимости банковских металлов юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции по приобретению у банков банковских металлов;
- установление обязанности уплаты военного сбора в размере 30% стоимости реализуемых ювелирных изделий предприятиями, учреждениями и организациями и ФЛП, осуществляющих розничную торговлю ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней (в том числе произведенными из давальческого сырья);
- установление обязанности уплаты военного сбора в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству;
- установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от дохода по продаже недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена продажа одного объекта недвижимости;
- установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% поставщиками электронных коммуникационных услуг, предоставляющих услуги мобильной связи, уплаченной конечными пользователями таких услуг;
- установление обязанности ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий плательщиками налога, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, в расчете на 1 куб. метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа, размещенных на месте розничной торговли горючим, внесенным в Единый реестр лицензиатов и мест обращения горючего;
- установление специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитка.
Напомним, 18 июля Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала законопроект о повышении акциза на топливо.
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