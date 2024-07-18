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Сегодня, 18 июля, Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала законопроект о повышении акциза на топливо

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Он добавил, что правку (№267) о газе тоже поддержали.

"Парламент принял законопроект 11256-2 о повышении акцизного налога на топливо", – сообщил Ярослав Железняк.

Соответствующее решение поддержал 231 народный депутат.

Законопроект предусматривает поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года. В итоге акциз на бензин будет составлять 359 евро за 1000 литров, на дизельное топливо – 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ – 70 евро за 1000 литров.

Акциз на разные виды моторного топлива будут увеличивать по такому графику.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Напомним, 4 июня Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о повышении акцизного налога на табачные изделия.