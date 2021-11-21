Мигрантский кризис – крупнейшая попытка дестабилизировать Европу за 30 лет – премьер-министр Польши

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал кризис с мигрантами ближневосточных стран на границе с Беларусью крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет

Об этом говорится в заявлении Моравецкого, размещенном в Твиттере канцелярии в воскресенье, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Лукашенко развязал гибридную войну против ЕС. Это самая большая попытка дестабилизировать Европу за последние 30 лет. Польша не поддастся шантажу и сделает все, чтобы защитить границы ЕС", - заявил он.

К записи прикреплено видеообращение премьера. В нем он призывает к солидарности в ситуации с Польшей, Латвией и Литвой.

"Мы должны объединиться, чтобы защитить Европу", - добавил Моравецкий.

Напомним, в Евросоюзе обвиняют Беларусь в создании хаоса вблизи границ ЕС. Страны Балтии возлагают на Минск ответственность за организацию потоков мигрантов и называют ее гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.