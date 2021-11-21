09:14  21 листопада
Захворюваність знижується: за добу в Україні зафіксовано 10 635 нових випадків COVID-19
11:31  21 листопада
Україна сьогодні поновила імпорт електроенергії з Білорусі
13:51  21 листопада
Росія готується атакувати Україну взимку – ГУР
UA | RU
UA | RU
21 листопада 2021, 17:36

Мігрантська криза – найбільша спроба дестабілізувати Європу за 30 років – прем'єр-міністр Польщі

21 листопада 2021, 17:36
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав кризу з мігрантами близькосхідних країн на кордоні з Білоруссю найбільшою спробою дестабілізувати Європу за останні 30 років

Про це йдеться в заяві Моравецького, розміщеній в Твіттері канцелярії в неділю, передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Лукашенко розв'язав гібридну війну проти ЄС. Це найбільша спроба дестабілізувати Європу за останні 30 років. Польща не піддасться шантажу і зробить все, щоб захистити кордони ЄС", - заявив він.

До запису прикріплено відеозвернення прем'єра. У ньому він закликає до солідарності в ситуації, що склалася з Польщею, Латвією та Литвою.

"Ми повинні об'єднатися, щоб захистити Європу", - додав Моравецький.

Нагадаємо, у Євросоюзі звинувачують Білорусь у створенні хаосу поблизу кордонів ЄС. Країни Балтії покладають на Мінськ відповідальність за організацію потоків мігрантів і називають її гібридною агресією. Тієї ж позиції дотримується і Єврокомісія.

Євросоюз Польща міграція Білорусь

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Війна, мігранти і "тисяча за вакцинацію" – виклики і пріоритети осені для Зеленського
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua