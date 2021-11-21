Мігрантська криза – найбільша спроба дестабілізувати Європу за 30 років – прем'єр-міністр Польщі

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав кризу з мігрантами близькосхідних країн на кордоні з Білоруссю найбільшою спробою дестабілізувати Європу за останні 30 років

Про це йдеться в заяві Моравецького, розміщеній в Твіттері канцелярії в неділю, передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Лукашенко розв'язав гібридну війну проти ЄС. Це найбільша спроба дестабілізувати Європу за останні 30 років. Польща не піддасться шантажу і зробить все, щоб захистити кордони ЄС", - заявив він.

До запису прикріплено відеозвернення прем'єра. У ньому він закликає до солідарності в ситуації, що склалася з Польщею, Латвією та Литвою.

"Ми повинні об'єднатися, щоб захистити Європу", - додав Моравецький.

Нагадаємо, у Євросоюзі звинувачують Білорусь у створенні хаосу поблизу кордонів ЄС. Країни Балтії покладають на Мінськ відповідальність за організацію потоків мігрантів і називають її гібридною агресією. Тієї ж позиції дотримується і Єврокомісія.