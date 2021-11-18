Украина прекратила импорт электроэнергии из Беларуси – данные Укрэнерго

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Украина с четверга, 18 ноября, прекратила импортировать электроэнергию из Беларуси

Об этом свидетельствуют данные оператора системы передачи Укрэнерго, передает RegioNews.

Так, по состоянию на 18 ноября импорт из Беларуси составил 0 МВт-ч. Днем ранее мощность составляла 415 МВт-ч.

В то же время, по информации Укрэнерго, Украина получает электроэнергию только от Словакии – 25 МВт·ч. А экспортирует в Венгрию-87 МВт * ч, Румынию-38 МВт·ч, Словакию – 14 МВт·ч.

Как сообщалось, в рамках установленного порядка взаимодействия по контракту, Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину с 18 ноября.