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16 ноября 2021, 21:05

Европа стоит перед выбором: российский газ, или мир и поддержка Украины – Борис Джонсон

16 ноября 2021, 21:05
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Фото из открытых источников
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Европа вскоре должна выбрать – закупать все больше энергоносителей из России или поддерживать Украину, мир и стабильность

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время речи на банкете лорда-мэра в Гильдхолле, передает RegioNews со ссылкой на liga.net.

Он отметил, что западное сообщество поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины не потому, что хочет стать противником России или окружить ее. По словам Джонсона, это делается потому, что Запад предан ценностям демократии и свободы, которые разделяет большое количество людей в Европе.

Премьер Великобритании отметил, что Запад быстро ответил, когда Польша попросила помощи в ситуации с искусственной миграционной кризисом на ее границах с Беларусью.

"Я надеюсь, что другие европейские страны осознают: скоро встанет выбор между направлением все большего количества российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы и защитой Украины, отстаивании дела мира и стабильности", – сказал он.

Как сообщалось, Financial Times пишет, что новое наращивание военных сил России вблизи Украины свидетельствует, что глава Кремля видит в Украине "незаконченное дело", и оценивает угрозу полномасштабного вторжение РФ в Украину, как наивысшее с 2014 года.

Борис Джонсон Евросоюз Россия газ Украина

 
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