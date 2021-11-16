Когда может начаться кризис из-за военной агрессии России: в Минобороны рассказали

Фото: из открытых источников

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что у Украины нет разногласий с данными стран-партнеров по скоплению российских войск на границе, но их по-разному интерпретируют

Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова на ICTV", передает RegioNews.

По словам Маляр, у Украины нет разногласий со странами-партнерами, с разведками которых она обменивается информацией о цифрах, фактах и количестве войск, которые находятся на границе.

"По интенсивности у нас тоже нет разногласий. По движению российских войск, которое происходит, у нас тоже нет разногласий. Мы по-разному прогнозируем, но по состоянию на сейчас эти прогнозы тоже совпадают, потому что примерное время кризиса называют зиму этого года, начиная с декабря", - рассказала она.

Замминистра также уточнила, что страны-партнеры также опираются и на другие данные, которые не могут быть обнародованы, но свидетельствуют, что угроза есть.

"Но мы по-разному интерпретируем, потому что мы с этой угрозой сталкиваемся каждый день. Угроза эскалации, угроза вторжения более глубокого есть каждый день и мы постоянно с этим живем. А западные партнеры видят это таким образом", - сказала она.

Маляр добавила, что во время переговоров с партнерами удалось прийти к "более или менее общему видению" и интерпретации имеющихся данных.

Ранее мы писали, что из-за обострения на границе Беларуси ситуации с мигрантами Украина рассматривает разные варианты действий, в том числе введение ЧП в пяти областях.