Коли може початися криза через військову агресію Росії: в Міноборони розповіли

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Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в України немає розбіжностей з даними країн-партнерів по скупченню російських військ на кордоні, але їх по-різному інтерпретують

Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", передавати RegioNews.

За словами Маляр, в України немає розбіжностей з країнами-партнерами, з розвідками яких вона обмінюється інформацією про цифри, факти і кількість військ, які знаходяться на кордоні.

"За інтенсивністю у нас теж немає розбіжностей. Щодо руху російських військ, який відбувається, у нас теж немає розбіжностей. Ми по-різному прогнозуємо, але станом на зараз ці прогнози теж збігаються, тому що приблизний час кризи називають зиму цього року, починаючи з грудня", - розповіла вона.

Заступник міністра також уточнила, що країни-партнери також спираються і на інші дані, які не можуть бути оприлюднені, але свідчать, що загроза є.

"Але ми по-різному інтерпретуємо, тому що ми з цією загрозою стикаємося кожен день. Загроза ескалації, загроза вторгнення більш глибокого є кожен день і ми постійно з цим живемо. А західні партнери бачать це таким чином", - сказала вона.

Маляр додала, що під час переговорів з партнерами вдалося прийти до "більш-менш загального бачення" та інтерпретації наявних даних.

Раніше ми писали, що через загострення на кордоні Білорусі ситуації з мігрантами Україна розглядає різні варіанти дій, в тому числі введення НП в п'яти областях.