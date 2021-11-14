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Границу Украины усилят комплексами Нептун
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14 ноября 2021, 10:25

Границу Украины усилят комплексами Нептун

14 ноября 2021, 10:25
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Фото: из открытых источников
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Министр обороны Алексей Резников в рамках рабочего визита в город Бердянск Запорожской области заявил, что в ближайшем будущем для защиты южной границы Украины будут переданы береговые ракетные комплексы Нептун

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс Нептун. От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей", - сказал Резников.

При этом он отметил, что Военно-морские силы активно усиливаются с помощью западных союзников, в частности США.

Министр напомнил, что сейчас два катера типа Island морским путем осуществляют переход в Украину, два - уже переданы флоту, как и первый беспилотный комплекс Bayraktar. Кроме того, на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд Украины.

"После оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганской области Россия пытается де-факто оккупировать и Азовское море. Мы постоянно обращаем на это внимание, ведь это опасный прецедент для всего мира. Усиление наших возможностей и развитие Военно-Морских Сил в целом является одним из приоритетов", - подчеркнул Резников.

Ранее мы писали, что Министерство обороны дополнительно приобретет разведывательно-ударные беспилотные комплексы Bayraktar ("Байрактар") для нужд Вооруженных Сил Украины.

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