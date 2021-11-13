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13 ноября 2021, 11:39

Украина приобретет дополнительную партию ударных беспилотников Bayraktar – Резников

13 ноября 2021, 11:39
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Министерство обороны дополнительно приобретет разведывательно-ударные беспилотные комплексы Bayraktar ("Байрактар") для нужд Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает прессслужба Минобороны, передает RegioNews.

В рамках рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул настоятельную необходимость дальнейшей закупки для нужд Вооруженных Сил Украины "Байрактаров".

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства "Байрактаров". Мы еще дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские "Байрактары", подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных Сил Украины. Они будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе, в соответствии с 51 статьей Устава ООН", - заявил министр.

В свою очередь Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заверил, что Вооруженные Силы находятся в постоянной готовности к применению ударного дрона в случае провокационных действий со стороны вооруженных формирований РФ.

"Мы к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатываем тактику применения, разрабатываем методику. Впереди еще очень много интересной для нас работы", - сказал Валерий Залужный.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила министром обороны Алексея Резникова, поддержав соответствующее представление Президента Украины Владимира Зеленского.

ООС Минобороны Алексей Резников вооружение

 
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