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09 ноября 2021, 13:07 3

Совет ЕС исключил Украину из списка COVID-безопасных стран

09 ноября 2021, 13:07 3
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Фото из открытых источников
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Совет ЕС принял решение исключить Украину и Сингапур из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны ЕС без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС, передает RegioNews.

После рассмотрения в рамках рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на поездки в ЕС с не обязательными целями, Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Сингапур и Украина, — сказано в заявлении.

Сообщается, что список по-прежнему будет пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

Как сообщалось, в Украине новый рекорд смертности от коронавируса за сутки.

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