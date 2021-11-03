Кабмин назначил временного министра экологии
Кабинет Министров назначил Руслана Стрельца временно исполняющим обязанности министра экологии.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм представителя Верховной Рады в Кабмине Тараса Мельничука.
Кроме этого правительство уволило Екатерину Авраменко с должности государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Виктора Кацурака с должности заместителя Главы Государственной экологической инспекции Украины.
Также уволен Андрей Малеваный с должности председателя Государственной экологической инспекции Украины.
До своего назначение Стрелец работал заместителем министра экологии.
Напомним, Верховная Рада 3 ноября уволила Романа Абрамовского с должности министра экологии, удовлетворив его заявление.
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