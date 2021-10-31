10:24  30 октября
COVID-29 в Украине: более 26 тысяч случаев за сутки
09:16  31 октября
На Херсонщине заработал мобильный COVID-госпиталь
08:06  31 октября
Сутки в ООС: боевики дважды применили запрещенные вооружения
UA | RU
UA | RU
31 октября 2021, 08:31 8

Сегодня в Украине проходят выборы: будут выбирать нардепов и мэра Харькова

31 октября 2021, 08:31 8
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 31 октября, в Украине проходят выборы сразу в нескольких регионах: в Харькове будут выбирать нового мэра города, а в Херсонской (округ №184) и Черкасской (округ №197) областях пройдут довыборы в Раду

Об особенностях голосования в этом году напоминает RegioNews.

Также городских голов будут выбирать в Липовке (Винницкая область), Теребовле (Тернопольская область) и Комарне (Львовская область). Кроме того, состоятся выборы двух поселковых глав, пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов.

Так, избирательные участки будут работать с 8 часов утра и до 20:00. Для того чтобы получить бюллетень и проголосовать, необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность:

  • паспорт гражданина Украины в виде книжечки или ID-карточки;
  • военный билет для военнослужащих;
  • временное удостоверение гражданина Украины.

В то же время в ЦИК отмечают, что электронный паспорт не подойдет для получения бюллетеня, поскольку, согласно постановлению Кабмина, проверка е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу с использованием уникального электронного идентификатора в режиме реального времени является обязательным условием их использования лицом для получения административных и других услуг.

Также отмечается, что, согласно закону, проведение выборов не отнесено к услугам, для получения которых может быть использован электронный паспорт.

Кроме того, в ЦИК напомнили, что для осуществления волеизъявления не нужно иметь ни сертификат вакцинации, ни результаты COVID-тестирования. Однако, в комиссии рекомендовали взять с собой помимо документов маску, антисептик и личную авторучку, а также соблюдать в помещении социальную дистанцию.

Напомним, 29 октября завершился процесс ведения предвыборной агитации кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область), в субботу был день "тишины".

Как сообщалось, в ЦИК призвали власти обеспечить противоэпидемические меры на выборах 31 октября.

выборы Харьков голосование ЦИК Кандидат ТИК

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram