Сегодня в Украине проходят выборы: будут выбирать нардепов и мэра Харькова

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В воскресенье, 31 октября, в Украине проходят выборы сразу в нескольких регионах: в Харькове будут выбирать нового мэра города, а в Херсонской (округ №184) и Черкасской (округ №197) областях пройдут довыборы в Раду

Об особенностях голосования в этом году напоминает RegioNews.

Также городских голов будут выбирать в Липовке (Винницкая область), Теребовле (Тернопольская область) и Комарне (Львовская область). Кроме того, состоятся выборы двух поселковых глав, пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов.

Так, избирательные участки будут работать с 8 часов утра и до 20:00. Для того чтобы получить бюллетень и проголосовать, необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность:

паспорт гражданина Украины в виде книжечки или ID-карточки;

военный билет для военнослужащих;

временное удостоверение гражданина Украины.

В то же время в ЦИК отмечают, что электронный паспорт не подойдет для получения бюллетеня, поскольку, согласно постановлению Кабмина, проверка е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу с использованием уникального электронного идентификатора в режиме реального времени является обязательным условием их использования лицом для получения административных и других услуг.

Также отмечается, что, согласно закону, проведение выборов не отнесено к услугам, для получения которых может быть использован электронный паспорт.

Кроме того, в ЦИК напомнили, что для осуществления волеизъявления не нужно иметь ни сертификат вакцинации, ни результаты COVID-тестирования. Однако, в комиссии рекомендовали взять с собой помимо документов маску, антисептик и личную авторучку, а также соблюдать в помещении социальную дистанцию.

Напомним, 29 октября завершился процесс ведения предвыборной агитации кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область), в субботу был день "тишины".

Как сообщалось, в ЦИК призвали власти обеспечить противоэпидемические меры на выборах 31 октября.