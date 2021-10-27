13:02  27 октября
В Киеве за сутки умерли 54 человека, среди них годовалый мальчик - Кличко
17:31  27 октября
В Украине запустили отопление в более 70% жилых домов
17:19  27 октября
На Донбассе оккупанты дважды стреляли из запрещенных вооружений, погиб боец ООС
UA | RU
UA | RU
27 октября 2021, 16:59 3

Новый глава Херсонской ОГА останется в бюллетене для голосования по выборам народного депутата

27 октября 2021, 16:59 3
Читайте також українською мовою
Опора
Читайте також
українською мовою

Новоназначенный глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута останется в бюллетенях кандидатом в депутаты Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №184 (Херсонская область), поскольку отмена регистрации уже невозможно

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение гражданской сети "Опора" в Facebook

"Геннадий Лагута останется в бюллетенях как кандидат в народные депутаты и округе №184, ведь отказаться от баллотирования можно было только до 18 октября", - говорится в посте.

При этом штамп "выбыл" также не ставится, так как для этого в законодательстве предусмотрены отдельные основания.

Это может быть обращение кандидата в депутаты об отказе от баллотирования, но не позднее чем за 12 дней до дня голосования в случае прекращения гражданства, отбытия кандидата за пределы Украины на постоянное жительство, признания кандидата недееспособным или в случае его смерти.

В среду Зеленский уволил главу Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря и назначил на эту должность заместителя председателя Херсонского областного совета, кандидата в депутаты Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №184 (Херсонская область) Геннадия Лагуту.

Херсон выборы депутат голосование

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram