Новый глава Херсонской ОГА останется в бюллетене для голосования по выборам народного депутата

Опора

Новоназначенный глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута останется в бюллетенях кандидатом в депутаты Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №184 (Херсонская область), поскольку отмена регистрации уже невозможно

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение гражданской сети "Опора" в Facebook

"Геннадий Лагута останется в бюллетенях как кандидат в народные депутаты и округе №184, ведь отказаться от баллотирования можно было только до 18 октября", - говорится в посте.

При этом штамп "выбыл" также не ставится, так как для этого в законодательстве предусмотрены отдельные основания.

Это может быть обращение кандидата в депутаты об отказе от баллотирования, но не позднее чем за 12 дней до дня голосования в случае прекращения гражданства, отбытия кандидата за пределы Украины на постоянное жительство, признания кандидата недееспособным или в случае его смерти.

В среду Зеленский уволил главу Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря и назначил на эту должность заместителя председателя Херсонского областного совета, кандидата в депутаты Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №184 (Херсонская область) Геннадия Лагуту.